Ünlü besteci Burhan Bayar ile Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” ve “Yetenek Sizsiniz” isimli programlarda izinsiz kullanılan bir dizi şarkı nedeni ile davalık oldu.



Ünlü besteci Burhan Bayar ile Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” ve “Yetenek Sizsiniz” isimli programlarda izinsiz kullanılan bir dizi şarkı nedeni ile davalık oldu. Mahkeme, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu şirketin toplam 45 bin TL maddi-manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı. Ilıcalı'nın avukatı karar düzeltme talebinde de bulundu ancak sonuç değişmedi; karar kesinleşti.