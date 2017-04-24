ACUN ILICALI'NIN YENİ OTOMOBİLİ! SİPARİŞİ FUARDA VERDİ
Motora olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı arabada tercihini Aston Martin'den yana kullandı.
Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi.
ACUN'UN BAŞINI DÖNDÜREN MODEL
İstanbul'da fırtına gibi esen Autoshow'un ziyaretçilerinden biri de Acun Ilıcalı oldu. Fuara ultra lüks modelleri ve 45 milyon TL'lik Vulcan modeliyle damga vuran Aston Martin Türkiye, Acun'un da başını döndürdü.
kaynak:gazetevatan
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