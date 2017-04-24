

Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi.







ACUN'UN BAŞINI DÖNDÜREN MODEL







İstanbul'da fırtına gibi esen Autoshow'un ziyaretçilerinden biri de Acun Ilıcalı oldu. Fuara ultra lüks modelleri ve 45 milyon TL'lik Vulcan modeliyle damga vuran Aston Martin Türkiye, Acun'un da başını döndürdü.







kaynak:gazetevatan