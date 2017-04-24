Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

acun ılıcalı'nın yeni otomobili! siparişi fuarda verdi

ACUN ILICALI'NIN YENİ OTOMOBİLİ! SİPARİŞİ FUARDA VERDİ

Motora olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı arabada tercihini Aston Martin'den yana kullandı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 16:55
Puan Ver : Acun Ilıcalı'nın Yeni Otomobili! Siparişi Fuarda Verdi(6/10)3


Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi.

 

ACUN'UN BAŞINI DÖNDÜREN MODEL

 

İstanbul'da fırtına gibi esen Autoshow'un ziyaretçilerinden biri de Acun Ilıcalı oldu. Fuara ultra lüks modelleri ve 45 milyon TL'lik Vulcan modeliyle damga vuran Aston Martin Türkiye, Acun'un da başını döndürdü.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Acun  Ilıcalı  Nın  Yeni  Otomobili  Siparişi  Fuarda  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER