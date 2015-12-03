ACUN ILICALI'NIN SATIN ALDIĞI ŞİRKETİN HİSSELERİ FIRLADI
Acun Ilıcalı'nın hisse satın aldığı haberinden bu yana Transtürk hisselerindeki yükseliş yüzde 244`ü buldu.
Acun Ilıcalı'nın hisse satın aldığı haberinden bu yana Transtürk hisselerindeki yükseliş yüzde 244`ü buldu.
Acun Ilıcalı'nın hisse alacağını açıkladığı Gözaltı Pazarı'nda işlem gören Transtürk'ün hisseleri 20 Kasım'dan bu yana yüzde 244 yükseliş kaydetti.
BusinessHT'de yer alan habere göre, 20 Kasım'da Acun Ilıcalı'nun şirketi Acun Medya'yla birleştirme amacıyla Faruk Süren'in Gözaltı Pazarı'nda işlem gören şirketi Transtürk'ten A tipi hisse alacağı açıklanmıştı.
YÜZDE 244 ARTTI
Haberden bu yana Gözaltı Pazarı'ndan olduğundan gün içinde saat 14:00-14:30 arasında işlem gören şirketin hisseleri yüzde 244 artarak 0,62 lira değere ulaştı.
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