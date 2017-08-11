ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Acun'un fotoğrafı 13 saatte 120 bin beğeni aldı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çocukluk yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
ABİSİYLE AYNI KAREDE
Acun Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile birlikte yer aldığı fotoğrafın altına "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt 'nin dibi :)" notunu düştü.
BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ
Eylül ayında, Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 13 saatte 120 bin beğeni aldı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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