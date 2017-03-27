ACUN ILICALI'DAN 'SERHAT AKIN' AÇIKLAMASI
Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Serhat Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verirken, eski milli futbolcunun ne zaman ünlüler takımına katılacağını açıkladı.
Ünlü televizyoncu, "Serhat Akın bir operasyon geçirdi. Operasyon başarılı geçti. Yaklaşık 2 gün sonra takıma dönecek ve doktorumuzun ifadelerine göre 8-10 gün içerisinde oyunlara başlayabilecek" dedi.
kaynak:milliyet
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