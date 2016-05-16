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acun ılıcalı'dan nagihan'a fırça: döv istiyorsan

ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN'A FIRÇA: DÖV İSTİYORSAN

Survivor 2016'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a fırçası damga vuracak.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:41
Puan Ver : Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a Fırça: Döv İstiyorsan(8/10)6


TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor 2016'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü nefes kesecek. Dün gönüllüler takımında çıkan iki eleme adayının ardından, 2 ismin daha belirleneceği bu akşamki mücadelede Oyun sırasında zaman zaman sinirlerin gerildiği görülüyor.



"DÖV İSTİYORSAN NAGİHAN"

Tanıtım jeneriğinde oyun esnasında Damla'ya sert bir müdahalede bulunan ve  Acun Ilıcalı tarafından uyarılan Nagihan, "Böyle oyun oynayamam ki ben. Ona dokunma, buna dokunma" diyerek sitemini dile getirdi. Bu sözler karşısında sinirlenen Acun, "Yok döv istiyorsan Nagihan. Biz ses çıkarmayalım, sen gir tekme Tokat" sözleriyle yarışmacıyı fırçaladı.








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