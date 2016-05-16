

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor 2016'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü nefes kesecek. Dün gönüllüler takımında çıkan iki eleme adayının ardından, 2 ismin daha belirleneceği bu akşamki mücadelede Oyun sırasında zaman zaman sinirlerin gerildiği görülüyor.







"DÖV İSTİYORSAN NAGİHAN"



Tanıtım jeneriğinde oyun esnasında Damla'ya sert bir müdahalede bulunan ve Acun Ilıcalı tarafından uyarılan Nagihan, "Böyle oyun oynayamam ki ben. Ona dokunma, buna dokunma" diyerek sitemini dile getirdi. Bu sözler karşısında sinirlenen Acun, "Yok döv istiyorsan Nagihan. Biz ses çıkarmayalım, sen gir tekme Tokat" sözleriyle yarışmacıyı fırçaladı.