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Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması
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acun ılıcalı'dan flaş 'all star' açıklaması

ACUN ILICALI'DAN FLAŞ 'ALL STAR' AÇIKLAMASI

Survivor yarışmasının yapımcısı ve yorumcusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklama ile ilerleyen zamanlarda 'All Star' yapılacağını duyurdu.

Tarih : 13 Mart 2017, 14:02
Puan Ver : Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması(8/10)8


Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "İleride, ne zaman yapacağımız belli olmaz. All star yapacağız. 'Önümüzdeki sene All Star yap' diye baskı var. Hızlar acayip derecede arttı. Performanslar olağanüstü boyutta. Her seferinde daha çok zevk alıyoruz. Performansı yüksek yarışmacıları biz de görmek istiyoruz, seyircimiz de görmek istiyor. Başka Survivor'larda yıldız olacak isimler, burada nefes nefese Oyun bitiriyor" ifadelerini kullandı.



İki sezon önce gerçekleşen ve büyük bir heyecana sahne olan Survivor All Star'ın galibi Turabi Çamkıran olmuştu.



 



kaynak:milliyet








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