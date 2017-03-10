O Ses Türkiye'nin canlı yayınına katılamayan Acun Ilıcalı Dominik'ten sürpriz bir video gönderdi. İşte Acun'un o videosu.



Acun Ilıcalı, Dominikten yaptığı bağlantıda yanına aldığı iki sürpriz isimle İstanbul'daki stüdyoyu gülme krizine soktu.







Survivor 2017'de görev yapan Maçuka'yı ve teyzesini yayına çıkarttı.Acun Ilıcalı, teyzesini O Ses Türkiye'nin şampiyonu diye tanıttı







kaynak:milliyet