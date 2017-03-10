Ankara'da Yarın Bu Yollara Dikkat!
Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
Erdoğan Ve Putin Görüşüyor
Güney Kore'de Sokaklar Karıştı! 2 Ölü
Fetö Elebaşı Gülen'den 'orgeneral Akar' Talimatı
'jelibon'a Yaptıkları Savunma Şaşırttı!
Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Culpepper İle Yollar Ayrıldı
Musul'da İki Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı
Acun Ilıcalı'dan Büyük Sürpriz!
Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu
Sivas'ta 5 Ton 355 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Toplam Kredi Stoku 1,9 Trilyon Lirayı Aştı
Beşiktaş'ta Hedef Belirlendi: Final Hayal Değil
Her 10 Kişiden 1'i Risk Altında
Nepal'de Otobüs Kazası: 26 Ölü
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Eden Sahne
Emniyet Müdür Yardımcısı Tahliye Edildi
Başkent'te Esrarengiz Olay, Oturduğu Evin Çatısında ...

acun ılıcalı'dan büyük sürpriz!

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ!

O Ses Türkiye'nin canlı yayınına katılamayan Acun Ilıcalı Dominik'ten sürpriz bir video gönderdi. İşte Acun'un o videosu.

Tarih : 10 Mart 2017, 15:37
Puan Ver : Acun Ilıcalı'dan Büyük Sürpriz!(6/10)6


Acun Ilıcalı, Dominikten yaptığı bağlantıda yanına aldığı iki sürpriz isimle İstanbul'daki stüdyoyu gülme krizine soktu.



Survivor 2017'de görev yapan Maçuka'yı ve teyzesini yayına çıkarttı.Acun Ilıcalı, teyzesini O Ses Türkiye'nin şampiyonu diye tanıttı



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Acun  Ilıcalı  Dan  Büyük  Sürpriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER