ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ!
O Ses Türkiye'nin canlı yayınına katılamayan Acun Ilıcalı Dominik'ten sürpriz bir video gönderdi. İşte Acun'un o videosu.
Acun Ilıcalı, Dominikten yaptığı bağlantıda yanına aldığı iki sürpriz isimle İstanbul'daki stüdyoyu gülme krizine soktu.
Survivor 2017'de görev yapan Maçuka'yı ve teyzesini yayına çıkarttı.Acun Ilıcalı, teyzesini O Ses Türkiye'nin şampiyonu diye tanıttı
kaynak:milliyet
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