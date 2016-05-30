

Survivor 2016'da Atakan Arslan ile ilgili soru yanıt buldu. Doktor tarafından 48 saat gözetim altında tutulan başarılı yarışmacı, bu hafta elenme adayı olarak çıkarılamayacak ve sakatlığı nedeniyle kaçırdığı ödüller telafi edilecek.







ACUN ILICALI: TELAFİ EDECEĞİM







Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Atakan bu hafta dokunulmaz. Kişisel dokunulmazlıkta oynayamadığı için yarın da dokunulmaz. Şu ana kadar sağlık sorunlarında hiçbir yarışmacımızı mağdur etmedik" dedi.







Atakan'ın kaçırdığın ödüller hakkında bilgi veren ünlü yapımcı, "Hayatım boyunca mağdur olan insanlara telafi yolu bulmaya çalıştım. Sen ödülle ilgili bir mağduriyet yaşıyorsun. Ben bunu yarışmanın kritik bir yerinde telafi edeceğim. Bu ödül senin hakkın, çok emek verdin. Bu hakkın şu an bankada, güzel bir hesaba yatırdın" ifadelerini kullandı.