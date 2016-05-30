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acun ılıcalı'dan atakan'a büyük müjde

ACUN ILICALI'DAN ATAKAN'A BÜYÜK MÜJDE

Acun Ilıcalı, sakatlığı sebebiyle NBA ödülü ve David Guetta konserini kaçıran Atakan'ın mağduriyetini gidereceğini söyledi.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 09:20
Puan Ver : Acun Ilıcalı'dan Atakan'a Büyük Müjde(6/10)5


Survivor 2016'da Atakan Arslan ile ilgili soru yanıt buldu. Doktor tarafından 48 saat gözetim altında tutulan başarılı yarışmacı, bu hafta elenme adayı olarak çıkarılamayacak ve sakatlığı nedeniyle kaçırdığı ödüller telafi edilecek.   



ACUN ILICALI: TELAFİ EDECEĞİM



Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Atakan bu hafta dokunulmaz. Kişisel dokunulmazlıkta oynayamadığı için yarın da dokunulmaz. Şu ana kadar sağlık sorunlarında hiçbir yarışmacımızı mağdur etmedik" dedi.



Atakan'ın kaçırdığın ödüller hakkında bilgi veren ünlü yapımcı, "Hayatım boyunca mağdur olan insanlara telafi yolu bulmaya çalıştım. Sen ödülle ilgili bir mağduriyet yaşıyorsun. Ben bunu yarışmanın kritik bir yerinde telafi edeceğim. Bu ödül senin hakkın, çok emek verdin. Bu hakkın şu an bankada, güzel bir hesaba yatırdın" ifadelerini kullandı.








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