ACUN ILICALI VE SNEİJDER ÖYLE BİR POZ VERDİ Kİ
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın yolcu olduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın yolcu olduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'na iniş yapan Acun Ilıcalı ve Wesley Sneijder havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.
Geride bıraktığımız gün TV8'in patronu Acun Ilıcalı ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'ın bulunduğu özel uçak İstanbul'da hava trafiğinin fazla olması sebebiyle Çorlu Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'na iniş yapan Acun Ilıcalı ve Wesley Sneijder havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.
Wesley Sneijder ve Acun Ilıcalı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isterken kendilerini Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda bulundu.Acun Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilk olarak kafaları karıştırdı ve "Biz nerdeyiz burası neresi" notu düştü. Ardından olayın aslı ortaya çıktı. Hayranları ile hatıra fotoğrafı çektiren Sneijder ve Acun Ilıcalı özel araçları ile İstanbul'a yolculuk etti.
kaynak:vatandanhaber
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