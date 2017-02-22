ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI AŞKI DOMİNİK'TE DOLU DİZGİN
Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı'yla birlikte geçirdiği keyifli zamanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Sevgilisi Acun Ilıcalı'yı, Survivor'un Dominik'teki çekimlerinde de yalnız bırakmayan ve her fırsatta kızlarıyla birlikte onun yanına uçan Şeyma Subaşı, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü fethediyor. Son derece renkli kareleri birbiri ardına paylaşan Subaşı bu karelerde Acun Ilıcalı'ya olan aşkını dile getirmekten de çekinmiyor.
Güzel isim son olarak birlikte oynadıkları bir voleybol maçı sırasında çekilmiş bir fotoğrafı; “Güldüren erkek + gülen kadın… O benim hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım” notuyla paylaştı. 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlar çiftin birbirine çok yakıştığı yönünde oldu.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar