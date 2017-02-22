

Sevgilisi Acun Ilıcalı'yı, Survivor'un Dominik'teki çekimlerinde de yalnız bırakmayan ve her fırsatta kızlarıyla birlikte onun yanına uçan Şeyma Subaşı, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü fethediyor. Son derece renkli kareleri birbiri ardına paylaşan Subaşı bu karelerde Acun Ilıcalı'ya olan aşkını dile getirmekten de çekinmiyor.



Güzel isim son olarak birlikte oynadıkları bir voleybol maçı sırasında çekilmiş bir fotoğrafı; “Güldüren erkek + gülen kadın… O benim hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım” notuyla paylaştı. 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlar çiftin birbirine çok yakıştığı yönünde oldu.







kaynak:sözcü