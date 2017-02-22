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Acun Ilıcalı Ve Şeyma Subaşı Aşkı Dominik'te Dolu Dizgin
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acun ılıcalı ve şeyma subaşı aşkı dominik'te dolu dizgin

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI AŞKI DOMİNİK'TE DOLU DİZGİN

Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı'yla birlikte geçirdiği keyifli zamanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tarih : 22 Şubat 2017, 09:13
Puan Ver : Acun Ilıcalı Ve Şeyma Subaşı Aşkı Dominik'te Dolu Dizgin(9/10)9


Sevgilisi Acun Ilıcalı'yı, Survivor'un Dominik'teki çekimlerinde de yalnız bırakmayan ve her fırsatta kızlarıyla birlikte onun yanına uçan Şeyma Subaşı, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü fethediyor. Son derece renkli kareleri birbiri ardına paylaşan Subaşı bu karelerde Acun Ilıcalı'ya olan aşkını dile getirmekten de çekinmiyor.



Güzel isim son olarak birlikte oynadıkları bir voleybol maçı sırasında çekilmiş bir fotoğrafı; “Güldüren erkek + gülen kadın… O benim hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım” notuyla paylaştı. 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlar çiftin birbirine çok yakıştığı yönünde oldu.



 



kaynak:sözcü








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