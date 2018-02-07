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Acun Ilıcalı, Survivor Adasından İlk Fotoğrafını Paylaştı

ACUN ILICALI, SURVİVOR ADASINDAN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Acun Ilıcalı, 10 Şubat'ta başlaması planlanan Survivor'dan ilk fotoğrafını "Survivor Zamanı" notuyla paylaştı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Acun Ilıcalı, Survivor Adasından İlk Fotoğrafını Paylaştı(7/10)3

Geride bıraktığımız gün adaya gitmeden önce oturduğu berber koltuğundan çektiği fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Acun Ilıcalı, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla Dominik'te olduğunu duyurdu.

'SURVİVOR ZAMANI' NOTUYLA PAYLAŞTI

Yarışmacılarla birlikte adaya giden Acun Ilıcalı, buradan çektiği ilk fotoğrafı 'Survivor Zamanı' notuyla paylaştı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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