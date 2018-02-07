ACUN ILICALI, SURVİVOR ADASINDAN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Acun Ilıcalı, 10 Şubat'ta başlaması planlanan Survivor'dan ilk fotoğrafını "Survivor Zamanı" notuyla paylaştı.
Geride bıraktığımız gün adaya gitmeden önce oturduğu berber koltuğundan çektiği fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Acun Ilıcalı, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla Dominik'te olduğunu duyurdu.
'SURVİVOR ZAMANI' NOTUYLA PAYLAŞTI
Yarışmacılarla birlikte adaya giden Acun Ilıcalı, buradan çektiği ilk fotoğrafı 'Survivor Zamanı' notuyla paylaştı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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