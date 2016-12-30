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acun ılıcalı survivor 2017 kadrosunu açıkladı

ACUN ILICALI SURVİVOR 2017 KADROSUNU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

Tarih : 30 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı(10/10)10


 Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Ilıcalı, tweetinde "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." dedi.








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