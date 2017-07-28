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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na 56 Milyon TL Değerinde Düğün Hediyesi Aldı

ACUN ILICALI, ŞEYMA SUBAŞI'NA 56 MİLYON TL DEĞERİNDE DÜĞÜN HEDİYESİ ALDI

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, müstakbel eşi Şeyma Subaşı'na düğün hediyesi olarak 56 milyon TL değerinde boğaza nazır ev satın aldı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na 56 Milyon Tl Değerinde Düğün Hediyesi Aldı(5/10)1

Türkiye'nin en çok konuştuğu çift Acun Ilıcalı ile müstakbel eşi Şeyma Subaşı, eylül ayında dünya evine girmeye hazırlanırken Acun'un düğün hediyesi de belli oldu. Ünlü yapımcı müstakbel eşine 56 milyon TL değerin ev satın aldı.

BOĞAZ MANZARALI EV SATIN ALDI

Eylül ayında Fransa'da dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıkları için şimdiden büyük bir hazırlığa girdi. Düğün sonrası parti için mekan kapatan Acun Ilıcalı'nın jestleri bununla sınırlı kalmadı. Ilıcalı şimdi de Subaşı için Kuruçeşme'de 56 milyon TL değerinde, boğaz manzaralı bir ev satın aldı. Şu sıralar Çeşme, Mikonos arasında mekik dokuyan Subaşı'nın evlendikten sonra yeni evinde ikamet etmesi bekleniyor.

DOĞUM HEDİYESİ OLARAK DÜKKAN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı daha önce de kızları Melisa'nın doğumunda sevgilisi Şeyma Subaşı'na bebek hediyesi olarak Nişantaşı'nda bir dükkan almıştı. Subaşı burayı bir butik haline getirmiş ancak işleri tutmayınca dükkanı devretmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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