

Survivior 2016'da ünlüler takımının, dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından çok ilginç açıklamalar ve suçlamalar yaşandı.







"NE BİÇİM İŞ BU?"







Ada konseyindeki tartışma hakkında konuşan yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "Hayatımda konuşmaların bu kadar yanlış anlaşıldığı bir ada hiç görmedim. Bu bir ilk. Survivior'da çok ilk yaşıyorum, ama bu da bir ilk. Açsınız ve yorgunsunuz, bunu yanlış anlaşılma olarak değerlendiriyorum. Ancak her konuşma yanlış anlaşılıyor. Ne biçim iş bu?" ifadelerini kullandı.







Nagihan'ın "Bu olayın benim üzerime kalmaması adına bu açıklamayı yaptım" demesi üzerine ise Acun Ilıcalı, "Anladım, senin açıklamanı da anladım. Kim açıklarsa da tatmin oluyorum bu arada" şeklinde konuştu.