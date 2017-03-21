

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ogeday'la kısa bir konuşma yaptık. Seyircilerimize yansımadı. Kendisi itiraza meyilli olan bir kardeşimiz. Bu sezon 15-20 kere itirazı oldu. Yarışmacıların itiraz etmesine karşı olmadık. Çok ciddi derecede itiraz ettiği ve oyunun dengesini bozduğu için kendisiyle güzel bir anlaşma yaptık. Eğer itirazı doğru çıkmazsa veya oyunla ilgili değilse bir ödülden yararlanmayacak. Kendisi de bu konuda bilgi sahibi" dedi.







'Haklılık' vurgusu yapan ünlü televizyoncu, "Bu karar, 'itiraz edemezsin' demek değil. Ben olsam haklı olduğumu düşüyorsam o riske girerim" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet