ACUN ILICALI, O SES TÜRKİYE KADROSUNA HAKAN ÖZOĞUZ'U ALMADI
O Ses Türkiye'de Sibel Can'ın koltuğuna Yıldız Tilbe otururken, dikkat çeken bir başka detay da Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un yeni sezonda olmamasıydı.
Fenomen yarışma O Ses Türkiye'nin Jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe yer alırken, Athena'nın önemli ismi Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un karede yer almaması dikkat çekti.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Ses Türkiye yarışmasının seçmeleri devam ediyor. 23-24 Eylül arasında yapılan ilk seçimlerden sonra ikinci seçmeler 4 Ekim (yarın) tarihinde yapılacak. Yani seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın seçmelerin hemen sonrasındaki hafta başlaması bekleniyor.
Gökhan Özoğuz bu sezon tek başına jüri üyeliği yapacak.
SON ŞAMPİYON HADİSE OLMUŞTU
O Ses Türkiye'nin 6. sezonunda şampiyon bilindiği gibi Hadise olmuştu. 6. sezonda Hadise'nin yarışmacısı Dodan Özer galibiyete ulaşan yarışmacı olmuştu.
ACUN ILICALI VİDEO PAYLAŞTI
Öte yandan Acun Ilıcalı, Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı. Bu videoda da Hakan Özoğuz'un olmadığı görüldü.
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf;
Kaynak: haberinburada
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