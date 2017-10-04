O Ses Türkiye'de Sibel Can'ın koltuğuna Yıldız Tilbe otururken, dikkat çeken bir başka detay da Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un yeni sezonda olmamasıydı.

Fenomen yarışma O Ses Türkiye'nin Jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe yer alırken, Athena'nın önemli ismi Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un karede yer almaması dikkat çekti.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yarışmasının seçmeleri devam ediyor. 23-24 Eylül arasında yapılan ilk seçimlerden sonra ikinci seçmeler 4 Ekim (yarın) tarihinde yapılacak. Yani seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın seçmelerin hemen sonrasındaki hafta başlaması bekleniyor.

Gökhan Özoğuz bu sezon tek başına jüri üyeliği yapacak.

SON ŞAMPİYON HADİSE OLMUŞTU

O Ses Türkiye'nin 6. sezonunda şampiyon bilindiği gibi Hadise olmuştu. 6. sezonda Hadise'nin yarışmacısı Dodan Özer galibiyete ulaşan yarışmacı olmuştu.

ACUN ILICALI VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan Acun Ilıcalı, Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı. Bu videoda da Hakan Özoğuz'un olmadığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf;

Kaynak: haberinburada