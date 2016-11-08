

Geçtiğimiz haftalarda başlayan jüri üyeliğinde Cengiz Abazoğlu'nun yer aldığı 'Ne Giysem Yakışır' programı kanal yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.







1 Kasım'da tekrar bölümüyle ekranlara gelen programın bittiğini Medyaradar yazarı Ekran Kedisi böyle duyurmuştu.



Programın final yapmasıyla yerine İşte Benim Stilim gelecek, jüri üyelerinde Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve bu sezon Kerimcan Durmaz'ın yer alacağı programın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenecek.







kaynak:milliyet