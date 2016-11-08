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acun ılıcalı o programı yayından kaldırdı!

ACUN ILICALI O PROGRAMI YAYINDAN KALDIRDI!

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışma programı yayından kaldırıldı.

Tarih : 08 Kasım 2016, 15:30
Puan Ver : Acun Ilıcalı O Programı Yayından Kaldırdı!(9/10)10


Geçtiğimiz haftalarda başlayan jüri üyeliğinde Cengiz Abazoğlu'nun yer aldığı 'Ne Giysem Yakışır' programı kanal yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.



1 Kasım'da tekrar bölümüyle ekranlara gelen programın bittiğini Medyaradar yazarı Ekran Kedisi böyle duyurmuştu.

Programın final yapmasıyla yerine İşte Benim Stilim gelecek, jüri üyelerinde Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve bu sezon Kerimcan Durmaz'ın yer alacağı programın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenecek.



 



kaynak:milliyet








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