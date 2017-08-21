Başarıya doymayan Acun Ilıcalı, dünyaya açılmak için Meksikalı televizyoncu ile imza atmaya hazırlanırken, meslektaşını Çeşme'de ağırladı.

TV8 sahibi Acun Ilıcalı, ortağı olmaya hazırlandığı Meksikalı meslektaşı Ricardo Salinas'ı Türkiye'de ağırladı. Ilıcalı, Salinas ile masaya oturacak.

MEKSİKA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİYLE ORTAK OLACAK

Acun Ilıcalı, şirketi Acun Medya'yla dünya çapında ses getirecek bir işbirliğine soyunuyor. Ilıcalı, Meksika'da televizyon kanalları bulunan ve ülkenin en zengin iş adamları arasında yer alan Ricardo Salinas ile ortak olacak. İki televizyoncu, Meksika'da önemli prodüksiyonlara imza atacak.

ÇEŞME'DE AĞIRLADI

Bir süredir Kos adasında tatilde olan Ricardo Salinas, önceki gün Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak ailesiyle birlikte Çeşme'ye geldi. Azteca adlı dev yatını Ovacık açıklarına demirleten Salinas ve ailesini Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşıladı. Ilıcalı ve Subaşı, misafirlerini Before Sunset'te ağırladı.

ŞEYMA SUBAŞI İLE BİRLİKTE AĞIRLADI

Acun Ilıcalı, Azteca Media Group'un sahibi Ricardo Salinas'ı dev yatından sürat teknesiyle alarak yemeğe çıkardı. Acun Ilıcalı, misafirlerini Şeyma Subaşı'yla birlikte karşıladı.

Kaynak: haberinburada