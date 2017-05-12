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acun ılıcalı hemşehrisi ibrahim erkal'ı unutmadı

ACUN ILICALI HEMŞEHRİSİ İBRAHİM ERKAL'I UNUTMADI

Tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ölüm haberi Erzurumlu olan hemşehrisi Acun Ilıcalı'yı da derinden üzdü.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 15:27
Puan Ver : Acun Ilıcalı Hemşehrisi İbrahim Erkal'ı Unutmadı(8/10)6


TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Twitter hesabından ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.



Erkal'ın ailesine başsağlığında bulunan ünlü televizyoncu, "Değerli sanatçımız  İbrahim Erkal'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki şarkıcı, dün saat 22.10'da Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'nda yaşamını yitirdi.



 



kaynak:milliyet








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