

Eylül ayınında büyük kızı Banu Ilıcalı'yı Efe Ceyhun ile evlendiren Acun Ilıcalı, çocuklarıyla son derece ilgili bir baba. Onun sosyal medya hesabından sıklıkla Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden doğan kızı ile paylaştığı fotoğraflarla görsek de Ilıcalı zaman zaman diğer kızlarıyla birlikte de kamera karşısına geçiyor.



Acun Ilıcalı bu defa O Ses Türkiye tanıtımının finalini yapmak için büyük kızı Banu Ilıcalı ile objektif karşısına geçti. Yarışmanın sembolü kırmızı koltuklarda poz veren ikiliden Acun Ilıcalı kızıyla birlikte çektirdiği karenin altına şunları yazdı: “O Ses Türkiye'nin büyük finali bu akşam saat 20.00'da @tv8'de. Büyük finali kaçırmayın. Biz, canım kızım Banu'mla yerimizi aldık bile”







kaynak:hürriyet