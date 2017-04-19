ACUN ILICALI EVLENİYOR ŞEYMA SUBAŞI RESMEN İLAN ETTİ
Acun Ilıcalı üçüncü kez evleniyor.
Acun Ilıcalı üçüncü kez evleniyor. Sevgilisi Şeyma Subaşı instagram hesabından Acun Ilıcalı ile evleneceklerini resmen duyurdu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan Melisa isminde bir kızı bulunuyor. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi Var Mısın Yok musun programında başlamıştı.
Yarışmacı olarak gelen Şeyma Subaşı'na aşık olan Acun Ilıcalı o sıralarda Zeynep Ilıcalı ile evliydi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ise eski eşinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı'yı evlendirmişti.
kaynak:internethaber
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