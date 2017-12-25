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Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
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Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan TV8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti

ACUN ILICALI, ERZURUM'A YATIRIM YAPAN TV8'İN ESKİ PATRONUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum'da AVM açan Mehmet Nazif Günal'a şehre yaptığı katkıdan dolayı teşekkür eden Acun Ilıcalı, "Kendisi çok değerli bir abimiz" ifadesini kullandı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti(7/10)3

Reyting rekortmeni yarışma programı O Ses Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde Acun Ilıcalı, kanalın eski sahibi Mehmet Nazif Günal'a teşekkür etti.

"GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPTI"

Memleketi Erzurum'da AVM açan Günal'a ekrandan teşekkür eden Ilıcalı, "Kendisi çok değerli bir abimiz. Erzurum'a yaptığı bu yatırımdan dolayı da Mehmet abiye buradan çok çok teşekkür ediyor. Gerçekten çok önemli bir yatırım yaptı" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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