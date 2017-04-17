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acun ılıcalı: bu konu üzerine yarım saat konuşabilirim

ACUN ILICALI: BU KONU ÜZERİNE YARIM SAAT KONUŞABİLİRİM

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılara büyük ödül hakkında bilgi verdi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:47
Puan Ver : Acun Ilıcalı: Bu Konu Üzerine Yarım Saat Konuşabilirim(6/10)5


Yaklaşık 3 ayın geride bırakıldığı 'Survivor 2017' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir açıklama geldi.Ada konseyinde konuşan ünlü televizyoncu, "Seyircilerimiz yarınki (bugün) ödülü görecek, siz şu anda göremeyekciniz. Özel ödüllerden biri olacak. Siz bilmiyorken seyircilerimiz görmüş olacak. Zamansal bir durum var ki bu konu üzerine yarım saat konuşabilirim" ifadelerini kullandı.



Ilıcalı'nın açıklamasının ardından ekranlara gelen yeni bölüm tanıtımında, büyük ödülün Justin Bieber konseri olduğu ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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