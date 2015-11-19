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acun ılıcalı bombayı patlattı! o ses yunanistan geliyor!

ACUN ILICALI BOMBAYI PATLATTI! O SES YUNANİSTAN GELİYOR!

Acun Ilıcalı son dönemde yaptığı radikal değişikliklere bir yenisini daha ekledi. O Ses Yunanistan'ın geleceğini duyuran ünlü medya patronu format konusunda çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:18
Puan Ver : Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı! O Ses Yunanistan Geliyor!(6/10)7


Acun Ilıcalı son dönemde yaptığı radikal değişikliklere bir yenisini daha ekledi. O Ses Yunanistan'ın geleceğini duyuran ünlü medya patronu format konusunda çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.



Türkiye'nin en büyük marka ve pazarlama etkinliği olan Brand Week Istanbul 2015 konuşmacıları arasında olan Acun Ilıcalı, "Aramızda kalsın kimseye söylemeyin Yunanistan'da 'O Ses Yunanistan'ı çekmeye başlayacağız" dedi.








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