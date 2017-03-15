Survivor 2017'de dün gerçekleşen Ada Konseyi'ne Sabriye damgasını vurdu. Sabriye bir kez daha ağladı ancak bu kez gözyaşları mutluluktan döküldü. İşte Sabriye'nin o anları...



Survivor 2017'de dün gerçekleşen ve Fatih Hürkan'ın elendiği Ada Konseyi'nde ilginç anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, eleme öncesi Sabriye'ye 3 gün önce teyze olduğunu söyledi.







Sabriye bu kez sevinçten ağlarken ortaya ilginç diyaloglar da çıktı. Acun Ilıcalı'ya size bir kere sarılabilir miyim diyen Sabriye arkadaşları 'sevinsene' dediklerinde ise 'ben nereden bileyim ilk kez teyze oldum' diyerek herkesi kırdı geçirdi







kaynak:gazetevatan