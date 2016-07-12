ACUN ILICALI, 13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANIYOR
13 yıllık evli olan ancak uzun zamandır ayrı yaşayan Acun-Zeynep Ilıcalı çifti boşanıyor
13 yıllık evli olan ancak uzun zamandır ayrı yaşayan Acun-Zeynep Ilıcalı çifti boşanıyor. Boşanma davasını geçen ocak ayında açan Acun Ilıcalı ile iki kızının annesi Zeynep Ilıcalı'nın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.
SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINA YORUM YAPMIŞTI
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yaptığı "Öz güvenine hayranım, haddini bilmeyenlere gelsin" şeklindeki yorum büyük ses getirmişti.
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