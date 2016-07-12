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acun ılıcalı, 13 yıllık eşinden boşanıyor

ACUN ILICALI, 13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANIYOR

13 yıllık evli olan ancak uzun zamandır ayrı yaşayan Acun-Zeynep Ilıcalı çifti boşanıyor

Tarih : 12 Temmuz 2016, 09:54
Puan Ver : Acun Ilıcalı, 13 Yıllık Eşinden Boşanıyor(7/10)6


 13 yıllık evli olan ancak uzun zamandır ayrı yaşayan Acun-Zeynep Ilıcalı çifti boşanıyor. Boşanma davasını geçen ocak ayında açan Acun Ilıcalı ile iki kızının annesi Zeynep Ilıcalı'nın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.



SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINA YORUM YAPMIŞTI



Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yaptığı "Öz güvenine hayranım, haddini bilmeyenlere gelsin" şeklindeki yorum büyük ses getirmişti.








Etiketler: Acun  Ilıcalı  13  Yıllık  Eşinden  Boşanıyor    haber

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