

Kızlarıyla birlikte şimdiye kadar pek de fazla ortalarda görünmeyen Acun Ilıcalı, bu kuralını bozmuş gibi görünüyor. Kızları Leyla, Yasemin ve Melisa'nın göründüğü videoda küçük kızlar Survivor'daki bir eleme gecesini canlandırdı.







Aynı zamanda kızlarının kuzenlerini de kamera karşısına geçiren Acun çektiği videolarla takipçilerine keyifli dakikalar yaşattı. Adadan elenecek kişinin adını yazmak üzere ayağa kalkan kızlardan Melisa, sempatik tavırlarıyla sadece babası Acun Ilıcalı'yı güldürmekle kalmadı aynı zamanda videoyu izleyenlerden de çok sayıda yorum aldı. Acun Ilıcalı daha önce sosyal medya hesabından kızlarıyla birlikte çekilmiş bir video paylaşmış ve bu bir ilk olmuştu. Acun'un sunuculuğunu yaptığı ve yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kızlarına yer vermesi ve birden fazla video paylaşması yeni bir ilk olarak dikkat çekti.







kaynak:gazetevatan