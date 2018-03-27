'Survivor Ekstra' programına konuk olan Acun Ilıcalı, kendisine yapılan haksız eleştirileri yanıt verirken "Ben ihracat yapıyorum. Hevesim kaçsa ne olacak? Gider yurt dışında da yaşarım" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Ekstra' programına canlı yayında konuk olan Acun Ilıcalı Türkiye'de sosyal medyada kendisi hakkında yazılanlara adeta ateş püskürdü.

"HEVESİM KAÇARSA GİDER YURT DIŞINDA YAŞARIM"

Bir internet sitesinde hakkında çıkan "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı" iddialarına da yanıt veren Ilıcalı, sosyal medyayı da sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de sosyal medya kullanımının dünyada örneği olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Bir gün illuminatici yapıyorlar, diğer gün silah kaçakçısı. Ben ihracat yapıyorum. Hevesim kaçsa ne olacak? Gider yurt dışında da yaşarım" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

"Benimle ilgili iddia edilen şeyler ajanından silah kaçakçısına kadar her şey çıktı. Ben bu sosyal medyada yazanları sokaktaki normal vatandaş olarak görmedim. Bugün Cem Yılmaz'a da başarılı olan her isimle ilgili komple teorileri oluyor.

"ÜLKEMDE KARALANIYORUM"

İşle ilgili büyümem de söz konusu olduğu için çektiğim tepki de fazla oluyor. Basınla ilgili entresan problemlerim oldu. Sadece bir film paketi aldığım için yarım sayfa eleştirildim. Ülkemizdeki bu enerjiyi anlamış değilim. Sosyal medyada bizde olan bu durum maalesef dünyada yok. Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor, ülkemde karalanıyorum. Ortaköy'de motorla dolaşıyorum esnafla sarmaş dolaşım. Ülkenin kanayan yarası maalesef sosyal medya. Bana zarar verme beni etkileme şansı sıfır.

"ACUN VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI AYNI CÜMLEDE YER ALIYORSA..."

Silah kaçakçılığından beni arıyorlar diye haber var. Böyle bir haber yapılabiliyorsa bu ülkede bir problem var. Saldırı boyutu başka yere gitmiş. Her dakika bizi karalamaya çalışmayın. Ben ihracat yapıyorum, ülkem için bir şeyler yapıyorum. Kimseye zararım yok. Ekibimi de mutlu etmeye çalışıyorum ve ekibimle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bir gün illüminataci bir gün silah kaçakçısı yapıyorlar. Benim hevesim kaçsa ne olacak ben gider yurt dışında da yaşarım ama ben sokağa çıktığım zaman bana bakan gözler motivasyon kaynağımdır. İnsanlara iftira atarken bir düşünsünler."

Kaynak: haberinburada