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Acun Arkadaşı Esat Yontuç'un Düğününe Terlikle Gelen Nusret Tepki Çekti

ACUN ARKADAŞI ESAT YONTUÇ'UN DÜĞÜNÜNE TERLİKLE GELEN NUSRET TEPKİ ÇEKTİ

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç ile Hande Gülşen'in düğününe terlikle katılan restoran sahibi Nusret, sosyal medyada "tuvalet terliğiyle düğüne gitmiş" yorumlarına neden oldu.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Acun Arkadaşı Esat Yontuç'un Düğününe Terlikle Gelen Nusret Tepki Çekti(5/10)1

Acun Ilıcalı ile uzun yıllar birlikte iş yapan ve yakın arkadaş oldukları bilinen Esat Yontuç, 4 Ağustos'ta sözlendiği Hande Gülşen ile bugün hayatlarını birleştirdi.

Düğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ayrıca nikah şahitliğini de yaptı.

GECENİN ADAMI NUSRET OLDU

Düğüne, çok sayıda ünlü ismin yanısıra Şeyma Subaşı da davetli olarak katıldı. Subaşı, restoran sahibi ve yakın arkadaşları Nusret ile verdikleri biz pozu da takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Nusret'in çiçekli bir ceket ve takım elbise giydiği görüldü.

Ancak Nusret'in renkli takımın altına giydiği terlikler sosyal medyada olay oldu. Twitter kullanıcıları, tuvalet terliğine benzettikleri terlik nedeniyle Nusret'e tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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