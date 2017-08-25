Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç ile Hande Gülşen'in düğününe terlikle katılan restoran sahibi Nusret, sosyal medyada "tuvalet terliğiyle düğüne gitmiş" yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı ile uzun yıllar birlikte iş yapan ve yakın arkadaş oldukları bilinen Esat Yontuç, 4 Ağustos'ta sözlendiği Hande Gülşen ile bugün hayatlarını birleştirdi.

Düğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ayrıca nikah şahitliğini de yaptı.

GECENİN ADAMI NUSRET OLDU

Düğüne, çok sayıda ünlü ismin yanısıra Şeyma Subaşı da davetli olarak katıldı. Subaşı, restoran sahibi ve yakın arkadaşları Nusret ile verdikleri biz pozu da takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Nusret'in çiçekli bir ceket ve takım elbise giydiği görüldü.

Ancak Nusret'in renkli takımın altına giydiği terlikler sosyal medyada olay oldu. Twitter kullanıcıları, tuvalet terliğine benzettikleri terlik nedeniyle Nusret'e tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada