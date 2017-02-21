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acun açıkladı! resmen ezdi geçti...

ACUN AÇIKLADI! RESMEN EZDİ GEÇTİ...

'Survivor' yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, Yunanistan'daki macerasına açık ara zirvede başladı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 15:47
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Türkiye'de reyting rekorlrarı kıran Survivor formatını Yunan televizyonlarına taşıyan Acun Ilıcalı, yurt dışında da büyük başarı elde etti.

 

Sosyal medya hesabından Yunanistan'da yayınlanan program hakkında paylaşım yapan ünlü televizyoncu, "Yunanistan'da yayınlanan ikinci yapımımız Survivor Greece ile ilk 3 yayında 3 kez ve açık farkla birinci olduk. Bir Türk yapım şirketinin tarihte ilk kez yurtdışında rating birinciliği elde etmesi Acunmedya'ya nasip oldu. Bu gururu yaşatan tüm ekibimi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

 

Programın Yunanistan'daki sunucusuyla çektiği selfieyi de paylaşan Acun Ilıcalı, "Survivor Yunanistan 38 share aldı, bu fantastik sonuçtan dolayı tüm yapım ekibini ve sunucumuz Sakis'i kutluyorum. Seni seviyoruz" notunu düştü.



 



kaynak:gazetevatan








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