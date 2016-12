Acun ılıcalının uzun soluklu yarışmalrından birisi olan ve 7 den 77 ye her tarafından büyük begeni ile izlenen Survivor 2016 Kadrosu Netleşti FB Alex Gelecek mi daha netleşmedi Ekranların sevilen yarışma programı Survivor bu sezona da bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Ünlüler takımının kadrosu aşığı yukarı belli olurken bazı isimler üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıklayan Acun Ilıcalı yarışmanın yine ünlüler ve gönüller olacağını söyledi.Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve kendi kanalı olan Tv8'de yayınlanan reyting canavarı yarışma programı Survivor 2016'da ünlüler kadrosu netleşmeye başladığı açıklandı.







ALEX NET DEĞİL







Turabi Çamkıran Survivor All star'ı kazanarak şampiyonların şampiyonu oldu. 'Survivor All Star Şampiyonu Turabi Çamkıran' 500 bin TL nin sahibi oldu. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor All Star'ın kamera arkası görüntülerinin yayınlandığı programda izleyiciler eğlenceli anlar yaşadı.







Survivor All Star'ın büyük finaline kamera arkası görüntüler damga vurdu. Yarışmacılar açlık mücadelesi vermediği için aralarındaki diyaloglar olumlu yönde oldu. Renkli bir akşam yaşatan ve geride kalan Survivor All Star'ın kamera arkasında yaşanananları da gözler önüne seren finalde Survivor All Star şampiyonu Turabi oldu. Turabi oyların çoğunu alırken, Merve Aydın ise ikincilikle yetindi.







Survivor 2015'te Merve Aydın ile amansız bir mücadeleye giren Turabi, son 10 yılın Survivor All Star şampiyonu oldu. Survivor All Star şampiyonu Turabi, 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı. 4 aydan uzun süredir devam eden ve son 10 yıla damgasını vuran yarışmacıların mücade ettiği Survivor All Star yarışması final bölümüyle sona erdi. Milyonları ekrana kilitleyen, yayınlandığı günlerde reyting birincisi olan Survivor All Star, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayın final programıyla bitti. SMS oylamasında Merve Aydın'dan fazla oy alan Turabi Çamkıran Survivor All Star'ın birincisi oldu. Şampiyonluğu açıklanınca çok büyük sevinç yaşayan Turabi mutluluğunu ailesi ve Survivor'dan yakın arkadaşları Bozok, Hilmicem'le sarılarak paylaştı. Turabi geçen sene katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'i de birinci olarak bitirmiş ve büyük ödülü kazanmıştı. Turabi bu sene de Survivor All Star'ı kazanarak çifte zafer yaşamış oldu. Turabi, 500 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.







Cuma akşamı başlayıp, cumartesinin ilk saatinde biten ‘Survivor All star'ın canlı yayınının ardından otele dönüyoruz. Amfitiyatro ile Kaya Artemis birkaç yüz metre… Birçok insanın bu mesafeyi katederken söylediği şey aynıydı; tıpkı otel lobisinde konuşulanlar, sosyal medyada yazılanlar gibi:







“Merve, babasının yaptığı konuşma yüzünden kaybetti.”







Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden kızım sakatlandığında federasyon ona sahip çıkmadı. Evimizi satıp tedavi ettirdik onu. Merve Aydın, Atatürk ve Turgut Özal'dan sonra Time'a kapak olan üçüncü Türk'tür” demeseydi sonuç değişir miydi?







Yarışmayı izleyenlerin ortak kanaati bu…Babası konuşmadan önce gelen SMS oylarında Merve Aydın yüzde 51, Turabi yüzde 49'du.







Ne zaman ki baba konuştu, Turabi'nin oyları yükselişe, Merve'ninse düşüşe geçti.Finalde gelen SMS'lerden yüzde 53.24'ünü alan Turabi, birinci oldu. Merve'nin oy oranı ise babası sayesinde yüzde 51'den yüzde 46.76'ya düştü.Finale kalan iki yarışmacıdan biri kazanıp, diğeri kaybedecekti. Merve Aydın'ın neden kaybettiği kadar, Turabi'nin nasıl kazandığına da bakmak lazım.Turabi'nin soyadı Çamkıran ama finalin çam devireni olmadı. Aksine, kendisine oy getirecek laflar etti.Turabi'nin, “Geçen sene yarışmadan sonra çoluk çocuğunun rızkından kesip, bana SMS atanlar oldu. Paranız yoksa bana SMS atmayın, üzülürüm yoksa. Durumu iyi olanlar SMS atsın” demesini ‘Survivor All Star'daki en büyük rakibi Hakan Hatipoğlu bile attığı tweet'le takdir etti.Babası ve annesinin yaptığı konuşma da Turabi'ye puan kazandırdı.Gerek yarışmadan sonra konuştuğum insanların söylediği ve gerek sosyal medyada da sıkça dillendirildiği gibi Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın'ın kızına SMS getirsin diye söyledikleri tam tersi etki yaptı.Finalin olduğu cuma günkü ‘Survivor All Star'ın galibi kim olacak?' yazım üzerine gelen yorumlardan biliyorum; birçok insanın favorisi Merve'ydi. Kaya Artemis'te gün boyu konuştuğum insanların çoğu da Merve Aydın'ı banko görüyordu ama sonuç ortada…500 bin TL para ödülünü kazanan Turabi oldu!Acun Ilıcalı, “Survivor All Star'ın birincisi Turabi” deyince sahneye fırlayan ailesi ve takım arkadaşları ‘Turbo'yu havaya kaldırırken, Berna eşliğinde podyumu terk eden Merve ağlıyordu.Finalde Acun Ilıcalı, kendisine her söz verdiğinde Merve Aydın, “Neysem oyum. Oynamıyorum” sözcüklerini tekrarlamak yerine “Bir kadın olarak Survivor'ı kazanmak istiyorum. Kadınların oyuyla bunu başaracağıma inanıyorum” deseydi, sonuçta belki yine gözyaşı dökerdi ama bu sevinç gözyaşları olabilirdi.







SEVİNÇ VE HÜZÜN