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activison, oyuncuları yine kızdırdı

ACTİVİSON, OYUNCULARI YİNE KIZDIRDI

Ortada oyuncuları kızdıran bir şey varsa, arkasında Call of Duty vardır.

Tarih : 12 Mart 2017, 11:10
Puan Ver : Activison, Oyuncuları Yine Kızdırdı(5/10)6


Call of Dutyserisinin dağıtımcısı Activision‘ın seri üzerine yaptığı hamleler oyuncuları kızdırmaya devam ediyor. Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition‘ın içinde gelen Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered için DLC duyuruldu. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de oyuncuları kızdıran olay Activison'ın bu tanıdık DLC'ye 15 dolar fiyat biçmesi.



Activison yine yaptı yapacağını



Dağıtımcı firmanın açıklamasına göre 21 Mart'ta Playstation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek Variety Map Pack DLC'si, oyuna 4 harita ekleyecek. 2008 yılında çıkışını yapan COD 4: Modern Warfare'da bulunan Broadcast, Chinatown, Creek veKillhouse haritaları yine bir DLC ile gelmişti.



Activision ise oyunun Remastered sürümüne bu haritaları eklemedi ve bir DLC ile satmak istedi. Üstelik oyunun ilk halinde bu paket 10 dolar iken, şimdi ise 15 dolar fiyat etiketi konulmuş. Sanırız firma “elektriğe, internete zam geldi, giderler arttı” diyerek fiyatı biraz ateşlemiş. Diğer oyun firmalarının, oyunlarının Remastered sürümlerini çıkardığında eski paketleri oyunun içine yerleştirdiğini görüyoruz. Doğal olarak Activision'ın bu paketi ayrıca ve daha yüksek bir fiyatla satması oyuncuların hiç hoşuna gitmedi.








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