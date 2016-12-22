

Radyocu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz, geride bıraktığımız yıl Mesut Yar'ın programına katılmış ve burada fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'la, Müjde Uzman hakkında şok ifadeler kullanırken kameralara yansımıştı. Bundan bir yıl önce Mesut Yar ile Burada Laf Çok programına Mehmet Turgut, Ceyhun Yılmaz, Müjde Uzman ve Filiz Taçbaş konuk olmuştu. Mesut Yar'ın Müjde Uzman'a ‘asıl mesleğiniz nedir?' sorusu sırasında, Ceyhun Yılmaz Mehmet Turgut'a sessizce şok bir cevap vermişti. Müjde Uzman bu laftan sonra bir süre sessiz kalmış ancak gerek magazin basınında ve gerekse sosyal medyada olayın büyümesinin ardından Ceyhun Yılmaz'a ‘3 kuruşluk' bir tazminat davası açmıştı.







MÜJDE DAVAYI KAZANDI







Müjde Uzman, sosyal medya hesabından avukatının yaptığı davayı kazandık açıklamasını; “Canım arkadaşım ve kıymetli müvekkilem Müjde Uzman'a vekaleten Ceyhun Yılmaz aleyhinde açmış olduğumuz 3 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandık. Ülkemizde kadınların erkeklerce aşağılanmasının, hakarete maruz kalmasının ve tek bir kelimeyle karalanmaya çalışılması hepimizin çok sık rastladığı bir durum. Yakınen biliyorum Müjde zor günler yaşadı. Maruz kaldığı hakaret karşısında onuruyla şerefiyle dimdik durdu. Beraber sessiz ve kendinden emin devam ettik bu yolda. Hakaretten açılan ceza davası hala devam etmekte. Umarım yakın zamanda onun da güzel haberlerini vereceğim sana güzel arkadaşım Müjde Uzman.Başın dik ve onurlu mücadelen herkese ışık olsun. Dostun olarak hep yanındayım” sözleriyle paylaştı.







Oyuncu Müjde Uzman, avukatının davayı kazandıklarıyla ilgili paylaşımını takipçilerine aktardıktan sonra duygularını şu şekilde ifade etti:







“Bu olaydan dolayı hissettiğim, yaşadığım ne varsa, tüm gözyaşım ve üzüntümle söylüyorum bunu; Umarım ona ders, bana tecrübe olur da, ne ben bir daha birini dava etmek zorunda kalırım, ne de o, ne yaşadıysa onları bir daha yaşar. Kimseyi olduğundan daha da üzmek veya zor duruma sokmak istemem ben hiç bir zaman. O dönem ve şimdi yanımda olanlar ve olmayanlar tek tek aklımda. Ama en büyük teşekkürüm, gönüllü olarak tüm dostluğu ve yüreğiyle, gücü, cesareti, eğitimi, bilgisiyle yanımda olan Feyza'ma… Derdimi dert edindiğin ve bu olayı benim vicdanıma göre şekillendirip en kibar en sessiz en olması gereken şekilde yürüttüğün için sonsuz teşekkürler. E allah başka dert vermesin hiç birimize tabi, o ayrı. Herkese geçmiş olsun.”







kaynak:sözcü