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AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU


Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Tarih : 27 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu(8/10)4

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu araştırma sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 544 lira, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) ise 5 bin 30 lira oldu.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN AYLIK MALİYETİ BİN 927 LİRA

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 927 lira olarak gerçekleşti. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı.GEÇEN YILA GÖRE 139 LİRA ARTTI

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 22 TL, yılbaşına göre 112 TL ve geçen yılın aynı ayına göre 139 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 71 TL, yılbaşına göre 365 ve geçen yılın aynı ayına göre 452 TL arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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