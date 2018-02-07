Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre ocak ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 781,29 TL, yoksulluk sınırının ise 5 bin 84,70 TL olarak tespit edildiğini dile getiren Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, "Yapılan araştırmaya göre ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,33'lük bir düşüş yaşandı" dedi.

EĞİTİM VE ULAŞIM MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 5,16'lık bir artış olduğunu kaydeden İrğat, "Eğitim-kültür madde fiyatlarında aralık ayına göre değişimin yüzde 32,87 artışla kablo özel yayın hizmetleri, yüzde 20,88 artışla üniversite katkı payı, yüzde 13,69 artışla tiyatro madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 4,84 azalışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 3,71'lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 25 artışla köprü geçiş ücreti, yüzde 19,86 artışla otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 11,74 azalışla şehir hatları vapur ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,51'lik bir artış gözlenirken; ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,15'lik bir artış oldu. Ocak ayında aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,28'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimin yüzde 35,69 artışla derece madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 0,85 azalışla ilaçlar madde fiyatında düşüş gözlemlendi" şeklinde konuştu.

GİYİM VE ÇEVRE-SU FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

İrğat açıklamasını şöyle tamamladı: "Ocak ayında aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 3,95'lik bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 3,46 artışla karışım kumaşlar, yüzde 3,19 artışla kadın ayakkabı tamiri madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 13,79 azalışla kadın ceketi, yüzde 10,98 azalışla elbise, yüzde 10,98 azalışla hırka madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 3,16'lık bir düşüş yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,32 artışla fayans; yüzde 0,31 azalışla musluk madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 5,63'lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 29,87 artışla PTT koli gönderme ücreti; yüzde 20,66 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,85'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,78 artışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 5,93 azalışla kadın berberi madde fiyatında düşüş gözlemlendi."

Kaynak: haberinburada