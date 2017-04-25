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açlık sınırı bin 518, yoksulluk sınırı 4 bin 944 tl oldu

AÇLIK SINIRI BİN 518, YOKSULLUK SINIRI 4 BİN 944 TL OLDU

Nisanda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 518, yoksulluk sınırı 4 bin 944 lira olarak hesaplandı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:16
Puan Ver : Açlık Sınırı Bin 518, Yoksulluk Sınırı 4 Bin 944 Tl Oldu(9/10)11


Türk-İş'in araştırmasına göre, nisanda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 518, yoksulluk sınırı ise 4 bin 944 lira oldu.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın nisan sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 518 lira olarak hesaplandı.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 944 lira 63 kuruş oldu.



 



kaynak:fortuneturkey








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