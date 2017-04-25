

Türk-İş'in araştırmasına göre, nisanda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 518, yoksulluk sınırı ise 4 bin 944 lira oldu.







Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın nisan sonuçları açıklandı.







Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 518 lira olarak hesaplandı.







Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 944 lira 63 kuruş oldu.







kaynak:fortuneturkey