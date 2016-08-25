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açlık sınırı 1361 tl

AÇLIK SINIRI 1361 TL

Türk-İş'e göre dört kişilik ailenin açlık sınırı ağustosta 1361 TL, yoksulluk sınırı 4 bin 435 TL oldu.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 13:24
Puan Ver : Açlık Sınırı 1361 Tl(0/10)


Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos sonuçları belli oldu.



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 1361,60 TL oldu.



Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 435,19 TL olarak gerçekleşti.








Etiketler: Açlık  Sınırı  1361  Tl    haber

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