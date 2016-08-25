

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos sonuçları belli oldu.







Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 1361,60 TL oldu.







Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 435,19 TL olarak gerçekleşti.