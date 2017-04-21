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açlık grevi yapan cezaevinin önünde mangal yaptılar!

AÇLIK GREVİ YAPAN CEZAEVİNİN ÖNÜNDE MANGAL YAPTILAR!

İsrail'de Filistinlilerin kaldığı cezaevinde şartların iyileştirilmesi için süresiz açlık grevi başlamıştı. Bir grup aşırı sağcı İsrailli cezaevinin önüne gelerek mangal yaptı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:28
Puan Ver : Açlık Grevi Yapan Cezaevinin Önünde Mangal Yaptılar!(10/10)11


Ulusal Birlik Partisi'nin gençlik kolları, Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nin önünde toplanarak, açlık grevlerini protesto etmek ve grev yapan mahkumların iradesi kırmak için mangal yaptı. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ophir Sofer de hapishane önündeki pespaye eyleme katıldı. Sofer, “Onların kaprislerine katılmadığımızı göstermenin zamanı geldi” dedi.



Partinin Gençlik Kolları Başkanı Avichai Greenwald ise “Neden teröristlere ölüm cezası vermiyoruz, belli değil. Umarız açlık grevlerinde başarılı olurlar” dedi.



Filistinli bir grup ise, bu eylemi protesto etmek için cezaevine yürüyüş düzenledi.



İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; ‘Özgürlük ve Haysiyet' adı verilen eylem, tutukluların telefona erişimlerinin sağlanması ve avukatlarıyla görüştürülmesi, daha iyi sağlık hizmeti ve tecrite son verilmesi gibi birtakım insani talepler nedeniyle başlatıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Açlık  Grevi  Yapan  Cezaevinin  Önünde  Mangal  Yaptılar    haber

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