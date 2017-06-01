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açlığın ve susuzluğun çözümü bu önerilerde gizli!

AÇLIĞIN VE SUSUZLUĞUN ÇÖZÜMÜ BU ÖNERİLERDE GİZLİ!

Ramazan ayında aç ve susuzluğun önüne geçmek için sahurda protein bakımından zengin ve su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerekiyor

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:24
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Psikolog, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gözde Patlak, ramazan ayında aç ve susuzluğun önüne geçmek için sahurda protein bakımından zengin ve su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini bildirdi.




Patlak, ramazan ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, günde hemen hemen 3 öğün yemek yiyen, öğün aralarında da atıştırma alışkanlığı olan kişiler için ramazan ayında öğün sayısının azaldığına dikkati çekti.




Aç ve susuz kalmamak, sağlıklı beslenmek için sahurun büyük önem taşıdığına vurgu yapan Patlak, şunları kaydetti: "Sadece iftar ve sahur yapan, ikisi arasında bir küçük ara öğünü atlayan kişi sayısı oldukça fazladır. Hatta çoğu kişi sahur yapmaz günde 1 öğün beslenerek ramazan ayını geçirir.



 



kaynak:habertürk











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