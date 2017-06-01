

Psikolog, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gözde Patlak, ramazan ayında aç ve susuzluğun önüne geçmek için sahurda protein bakımından zengin ve su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini bildirdi.



Patlak, ramazan ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, günde hemen hemen 3 öğün yemek yiyen, öğün aralarında da atıştırma alışkanlığı olan kişiler için ramazan ayında öğün sayısının azaldığına dikkati çekti.