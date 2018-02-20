ACIMASIZ SÜRÜCÜ, KAMYONETE BAĞLADIĞI ATI OTOYOLDA BÖYLE KOŞTURDU
Adana'da bir sürücü kamyonetinin arkasına bağladığı atı, yol boyunca koşturdu. Trafikteki bir sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Adana'da bir sürücü kamyonetinin arkasına bağladığı atı otoyolda yol boyunca koşturdu. Trafikteki bir sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
KAMYONETİN ARKASINA ATI BAĞLAYIP KOŞTURDU
Adana'da bir kamyonet sürücüsü atı, kamyonete bağlayarak otoyolda koşturdu.
Başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, 01 TA 214 plakalı kamyonun arkasına bağlanan atın trafiğin yoğun olduğu otoyolda koşarak ilerlediği görülüyor.
VİDEOYU ÇEKEN SÜRÜCÜ: BİR ADANA KLASİĞİ
Görüntüyü kaydeden başka bir sürücünün tepkisini ortaya koyarken, "Bir Adana klasiği" demesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için vatandaşlar isyan etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Malatya'daki Plakçıda Satılan Kayıt Cihazının İçinden 50 Yıllık Aşk Mektubu Çıktı
- Acımasız Sürücü, Kamyonete Bağladığı Atı Otoyolda Böyle Koşturdu
- Son Dakika! 'ypg-Esad Anlaştı' İddiasına Beştepe'den Yanıt
- Ortadoğu'da Sular Iasındı! İran, İsrail'i Görüntülerle Tehdit Etti
- Afrin'de Aynı Gün Şehit Düşen 12 Askerin İntikamını Siha Aldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
- İstanbul'da İnanılmaz Boşanma Davası: Bisikletiyle Aşk Yaşıyor
- Şaşkın Gözleri Umursamadı! Kadın Yolcu İç Çamaşırını Uçakta Kuruttu
- 2 Çocuk Annesi Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisi İle Defalarca İlişkiye Girdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar