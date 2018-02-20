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Acımasız sürücü, kamyonete bağladığı atı otoyolda böyle koşturdu

ACIMASIZ SÜRÜCÜ, KAMYONETE BAĞLADIĞI ATI OTOYOLDA BÖYLE KOŞTURDU

Adana'da bir sürücü kamyonetinin arkasına bağladığı atı, yol boyunca koşturdu. Trafikteki bir sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Tarih : 20 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Acımasız Sürücü, Kamyonete Bağladığı Atı Otoyolda Böyle Koşturdu(7/10)3

Adana'da bir sürücü kamyonetinin arkasına bağladığı atı otoyolda yol boyunca koşturdu. Trafikteki bir sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

KAMYONETİN ARKASINA ATI BAĞLAYIP KOŞTURDU

Adana'da bir kamyonet sürücüsü atı, kamyonete bağlayarak otoyolda koşturdu.

Başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, 01 TA 214 plakalı kamyonun arkasına bağlanan atın trafiğin yoğun olduğu otoyolda koşarak ilerlediği görülüyor.

VİDEOYU ÇEKEN SÜRÜCÜ: BİR ADANA KLASİĞİ

Görüntüyü kaydeden başka bir sürücünün tepkisini ortaya koyarken, "Bir Adana klasiği" demesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için vatandaşlar isyan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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