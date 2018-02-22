ACIMASIZ GENÇ, YAVRU KÖPEĞİ TİMSAHLARA YEM ETTİ
Endonezya'da genç bir adamın yavru köpeği timsahlarla dolu bir nehre fırlatması büyük tepki çekti.
Endonezya'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde, genç bir adam elinde tuttuğu köpek yavrusunu nehire fırlatıyor. Suyun içinde çırpınan köpek kısa süre içerisinde timsahlara yem oluyor.
İZLENME REKORLARI KIRDI, HALK TEPKİLİ
Dün geceden beri internette izlenme rekorları kıran videoya büyük tepki gelirken, çoğu insan bu durumu "çaresiz bir hayvana korkunç bir davranış" olarak nitelendirdi.
Kaynak: haberinburada
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