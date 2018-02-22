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Acımasız genç, yavru köpeği timsahlara yem etti

ACIMASIZ GENÇ, YAVRU KÖPEĞİ TİMSAHLARA YEM ETTİ

Endonezya'da genç bir adamın yavru köpeği timsahlarla dolu bir nehre fırlatması büyük tepki çekti.

Tarih : 22 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Acımasız Genç, Yavru Köpeği Timsahlara Yem Etti(5/10)1

Endonezya'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde, genç bir adam elinde tuttuğu köpek yavrusunu nehire fırlatıyor. Suyun içinde çırpınan köpek kısa süre içerisinde timsahlara yem oluyor.

İZLENME REKORLARI KIRDI, HALK TEPKİLİ

Dün geceden beri internette izlenme rekorları kıran videoya büyük tepki gelirken, çoğu insan bu durumu "çaresiz bir hayvana korkunç bir davranış" olarak nitelendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Acımasız  Genç  Yavru  Köpeği  Timsahlara  Yem  Etti    haber

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