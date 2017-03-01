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acilen yeni antibiyotikler gerekiyor

ACİLEN YENİ ANTİBİYOTİKLER GEREKİYOR

Dünya Sağlık Örgütü bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale geldiğini belirtirken sağlık uzmanları uyardı: Enfeksiyon riski yüzünden sezaryen gibi işlemler bile uygulanamayabilir

Tarih : 01 Mart 2017, 09:19
Puan Ver : Acilen Yeni Antibiyotikler Gerekiyor(7/10)5


Dünya Sağlık Örgütü acilen yeni antibiyotiklere ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş, antibiyotiklere dirençli 12 öncelikli bakterinin listesini yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün İnovasyon Yönetmeni Doktor Marie-Paule Kieny, hükümetleri yeni antibiyotik ve ilaçların bulunmasına katkı sağlamaya çağırdı.



Sağlık uzmanları bir süredir yanlış antibiyotik kullanımının, ilaçların vücuda etki etmemesine yol açarak, bakteri enfeksiyonlarının önlenememesi riskini artırdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaçların bakterilerle baş edemeyecek duruma gelmesinin kanserden daha tehlikeli olduğunu söylüyor.

İlaca direnç gösteren hastalıklar üzerine uzmanlaşan Wellcome Trust yetkilisi Tim Jinks, antibiyotikler bakterilere etki edemezse organ nakli, sezaryen, kemoterapi ve protez ameliyatları gibi işlemlerin enfeksiyon riski nedeniyle uygulanamayabileceğini söylüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Acilen  Yeni  Antibiyotikler  Gerekiyor    haber

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