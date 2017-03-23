Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.



Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Muğla'daki "31,5 kV Geriş RES - Bodrum Enerji Nakil Hattı" kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının da irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.







kaynak:habertürk