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acilen kamulaştırılacaklar!

ACİLEN KAMULAŞTIRILACAKLAR!

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:22
Puan Ver : Acilen Kamulaştırılacaklar!(5/10)6


Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Muğla'daki "31,5 kV Geriş RES - Bodrum Enerji Nakil Hattı" kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının da irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Acilen  Kamulaştırılacaklar    haber

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