Günümüzde, WhatsApp ve SnapChat gibi yazılımlar nedeniyle, SMS (Kısa mesajlaşma) eskisi kadar popüler olmasa da, hala milyarlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Peki SMS yollayanların en sinir bozucu yönleri ve alışkanları neler? Sizin için derledik.



Günümüzde, WhatsApp ve SnapChat gibi yazılımlar nedeniyle, SMS (Kısa mesajlaşma) eskisi kadar popüler olmasa da, hala milyarlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Peki SMS yollayanların en sinir bozucu yönleri ve alışkanları neler? Sizin için derledik.



WhatApp ve Snapchat gibi yazılımlar kısa mesajların tahtına oturdular. Yine de özellikle uygun fiyatlı telefon kullanan ve Android ile Apple iOS ikilisinden faydalanmayan pek çok kişi, hatta bu işletim sistemlerinden faydalanan gelenekçiler SMS hizmetinden faydalanıyorlar.



SMS hoş bir servis olsa da; kullanıcılar onu “asap bozan” hal dönüştürmeyi başarıyor. Peki SMS müdavimlerinin en çok şikayet edilen hataları nelerdir; sizin için derledik:



10- Mesajlarınıza gereksiz fotoğraflar eklemeyin



Mesajlarınıza, anbean nerede olduğunuza dair garip fotoğraflar eklemeyin. Ne karşınızdakini boğun, ne de kendi güvenliğinizi tehlikeye atın



9- Üçe bir kuralını uygulamayın



Bir mesaj yolladıysanız cevap bekleyin. Aynı kişiye, aynı mesajı 3 kere yollamayın



8- İmza Kullanın:



Mesajlaştığınız telefon kullanıcıların “bu mesaj neden ve kimden gelmiş?” sorularını sormasını istemiyorsanız, kısa mesajlarınıza imza ekleyin.



7- Otomatik Düzeltmeye Güvenmeyin



Otomatik Düzeltme uygulamasına kesinlikle güvenmeyin. Aksi halde, karşı tarafa hiç ima etmediğiniz mesajlar yollayabilirsiniz.



6- Yeterince Dikkatli Değilseniz Otomatik Düzeltmeyi Kapatın



En iyisi sürekli denetim yapmakla uğraşmayıp, otomatik düzeltmeyi kapatın. Aksi takdirde “slm;wiryfhn77 gntbg2r nbrsn?” şeklindeki mesajlara maruz kalabilirsiniz.



5- Fazla hızlı mesaj yazmayın



Unutmayın, artık mesaj kısaltma derdiniz kalmadı. Nasılsa operatörler, binlerce ücretsiz SMS hediye ediyor. Bu nedenle, anlaşılmaz, fazla hızlıca tasarlanmış kısa mesajlar yollayarak karşı tarafı yormayın.



4- Sürekli Gülmeyin



Her mesajın ardına eklenen Smiley ikonları, karşı taraf tarafından “daima” hoş karşılanmıyor.



3- Garip Kısaltmalardan Kaçının



OMG(Aman Tanrım), Nssn kcta uygnsn gibi garip kısaltmalardan özellikle kaçının.



2- Gramer Nazisi olmayın



Tamam kısaltmalardan kurtulmak, pek çok kişiyi memnun eder; ancak abartıya kaçıp dil bilgisi canavarı olmayın



1- Size kısa mesaj atanları aramayın



En kritik maddeye geldik. Eğer birisi size mesaj atıyorsa, amacı SMS yoluyla iletişim kurmaktır. SMS yollamaktan sıkılıp, karşınızdakini arama bombardımanına tutmayın!



İlgili maddeler, cep telefonu kullanıcılarının en çok şikayet ettiği noktalar. Okuyucularımız, bu maddeleri kendilerine optimize ederek, azami iletişim başarısına ulaşabilir.



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