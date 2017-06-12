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acil zayıflamak için ne yapabilirim? diyorsanız...

ACİL ZAYIFLAMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM? DİYORSANIZ...

Bugünlerde çoğunluk acilen zayıflama çabasında! Oysa amacımız yaşam şeklimizi değiştirmek olmalı!

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:36
Puan Ver : Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...(10/10)9


Hadi bir soruyla başlayalım: Yaz yaklaşırken bir diyetisyene en çok sorulan soru nedir?



A) acil zayıflamak için ne yapabilirim?



B) Yaşam şeklimi nasıl değiştirebilirim?



C) Kalıcı zayıflamak için neler yemeliyim?



Evet, tahminleri alalım... Elbette A şıkkı! Bildiniz! Aslında sormamız gerekenler B ve C ama nisan ayından sonra A şıkkına takılı kalıyoruz. Bu değişmeyecek gibi ama yine de umudumuz var. “Sürekli diyet yapmaktan bıktım, artık hayatımı değiştirmek istiyorum” diyenler artıyor. Örneğin yürüyüş yapmanın zayıflamak için değil, sağlıklı yaşamak için olduğunu artık biliyoruz. Ama yapmaya üşeniyoruz, o ayrı. Eve yaptığımız alışveriş biraz olsun değişti. Eskiden sadece diyet yaparken kepekli ekmek yerken, artık tam buğday ekmeğini daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz için alıyoruz. Her yazımda bahsettiğim motivasyon cümlemiz neydi? Hepsinin aynı anda olması şart değil, her gün bir adım atın! Bu adımlar sizi güzel bir yere götürecek. Arkanıza dönüp baktığınızda “Aylardır şeker yemedim, yıllardır az tuzlu besleniyorum, haftalardır çok iyi su içiyorum” dediğinizi fark edeceksiniz.



 



kaynak:habertürk








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