Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi yeni bir uygulamaya imza atarak acil serviste "SMS" dönemini başlattı.

Özel hastanelerde bile olmayan bir sistemi getirdiklerini belirten Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Güneş, "Hasta acil servise kaydını yaptırdığı andan itibaren taburcu olana kadar her aşamasını kendilerine SMS ile iletiyoruz." dedi. Güneş, hastanede 'Hal-hatır timleri' de kuracaklarını açıkladı.

'SMS' DÖNEMİNİ HASTALARIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR ÜZERE OLUŞTURULDU

Yeni uygulamayla ilgili cnnturk.com'dan Murat Aydın'a bilgi veren Hastane Başhekimi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Güneş, "Acil servisimize yaklaşık günlük bin 500'e yakın hasta müracaat etmekte. Tüm hastanelerde olduğu gibi bizde de şikayetlerin en fazla olduğu birim acil servisiydi. Hasta ve hasta yakınlarının ilgisizlik, sahiplenilmeme, ortada kalma kaygıları bu şikayetlerin temelini oluşturmaktaydı. Hatta bazen bu yakınmalar acil sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle kendini gösteriyordu" dedi.

HASTANIN HER ANINDA SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Güneş, "Biz Genel Sekreterimiz Op.Dr. Kemal Tekeşin'in talimatıyla acilimizde SMS uygulamasını başlattık. Hasta acil servise kaydını yaptırdığı andan itibaren taburcu olana kadar her aşamasını kendilerine SMS ile iletiyoruz. Böylelikle hasta ve hasta yakınları kendisinin dikkate alındığını, ilgilenildiğini ve kurum tarafından sahiplenildiğini hissetmekte 'Acaba tahlilim çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne yapacağım?' gibi endişelerden kurtulmakta." diye konuştu.

DİNLENME SALONLARI OLUŞTURULDU

Hastane Başhekimi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Güneş, yeniliğin sadece bununla kalmadığını belirtti ve algıda olumlama yoluna giderek acil servisteki isimlendirmelere de yeni bir bakış açısı getirdi.

Acil servislerdeki bekleme alanlarının isimlerini değiştirdiklerini ve 'dinlenme salonu' olarak değiştirdiklerini belirten Emin Güneş, "içinde telefon şarj cihazı ve çay-kahve makinesi olan oturumları rahat, renkli koltuklarla hasta ve yakınlarının kendilerini evlerinde hissetmelerini sağladık." dedi.

"HAL-HATIR TİMLERİ KURACAĞIZ"

"Bakırköy Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğimiz bizimle sözleşme yaptığında ilk şartı "İlgi ve güleryüz" konusunda azami gayretin gösterilmesi üzerine oldu." diyen Emin Güneş,

"Henüz yolun başındayız.Yapacak daha çok işimiz var. Çok kısa zamanda hastanemiz bünyesinde kliniklerde yatan hastalarımızı ziyaret edecek "Hal-Hatır Timleri" kuracağız." diye konuştu.

"BAKANLIĞIMIZIN KONTROLLERİ SAYESİNDE CESARETLENİYORUZ"

"Hasta ve yakınlarını bilgilendirme odaları' açacaklarını, bu şekilde en büyük şikayet sebebi olan bilgilendirmedeki eksikliğin ve ilgisizliğin önüne geçeceklerini belirten Başhekim Güneş "Bakanlığımız sık sık saha kontrolleri yaparak bizi bu konuda cesaretlendirmektedir." dedi.

"HALKA HİZMET HAKKA HİZMET"

"Robotik Cerrahisi, kapalı ameliyat gibi güncel cerrahi tedavi modalitelerini takip eden güçlü cerrahi ekibi, minimal invazif cerrahi uygulayan kardiyovasküler ekibi, nakil ekibi, yan dallarıyla güçlendirilmiş çocuk ve dahiliye klinikleri ile hastanemiz sadece İstanbul'un değil ülkemizin ve hatta Avrupa'nın da referans merkezi haline gelmiştir" diyen Güneş, "Biz makamı değil, işi sahiplendik. 'Hizmet sektöründe olduğumuz müddetçe 'Halka hizmet, Hakka hizmet' anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki hastanemiz bizim beytülmal'ımızdır. Beytülmal'a sahip çıkmak,hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak bizim ana düsturumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada