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acil serviste köpeği ameliyat etti

ACİL SERVİSTE KÖPEĞİ AMELİYAT ETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde ortopedi doktoru olarak görev yapan R.E., hastanede köpeğe yaptığı ameliyat fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:09
Puan Ver : Acil Serviste Köpeği Ameliyat Etti(8/10)9


Doktor R.E. iddiaya göre ameliyattan sonra en fazla bir kaç ay yaşayacağını söyleyerek acı çekmemesi için köpeği ilaçla uyutarak hayatına son verdi. Doktor, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ise tepki çekmesi üzerine kaldırdı.



Olay, Ereğli Devlet Hastanesi Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre ortopedi doktoru R.E., doktor bir arkadaşının 8 yaşındaki köpeğinin durumunun kendisine iletmesinin ardından köpeği devlet hastanesine getirtti. Çekilen röntgenin ardından acil servis cerrahi odasında ameliyatı gerçekleştiren R.E., köpeğin 8 yaşında olduğunu ve en fazla bir kaç ay yaşayacağını söyledi. Doktor, köpeğin sahibi olan doktordan da izin alarak hayvanı verdiği ilaçlarla uyutarak hayatına son verdi.



Sosyal medyada konuyla ilgili yayınladığı fotoğraflar tepki çekince paylaşımını silen R.E., konu hakkında açıklama yapmak istemediğini, paylaştığı fotoğrafların bu şekilde tepki çekeceğini düşünmediğini belirterek olayın haberin yapılmamasını istedi. Diğer yandan Ereğli Devlet Hastanesi yöneticileri ise konunun araştırıldığını, söz konusu olayla ilgili olarak sorumlular hakkında soruşturma başlatacaklarını kaydetti.








Etiketler: Acil  Serviste  Köpeği  Ameliyat  Etti    haber

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