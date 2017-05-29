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acil serviste dehşet!

ACİL SERVİSTE DEHŞET!

Adıyaman'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören bir şahıs yeniden silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:52
Puan Ver : Acil Serviste Dehşet!(10/10)8


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sakarya Caddesi üzerinde kendisine ait araç içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı silahlı saldırıya uğrayan Hasan Karadağ (40), olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Karadağ hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi olan A.U., isimli bir şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.



Hastanede tedavi altına alınan Hasan Karadağ, acil serviste tedavi gördüğü esnada yanına gelen ve A.U.'nun yakını olduğu iddia edilen M.U., yanında getirdiği tabancayı peş peşe ateşleyerek Hasan Karadağ'ı vurdu. Kalçalarından vurulan Hasan Karadağ, yeniden tedavi altına alınırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.U. ise elindeki tabanca ile hastane koridorlarında silahını havaya doğru ateşleyerek hızla kaçtı.



 



kaynak:hürriyet








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