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Acil Servisleri İzlemek İçin Kamera ve Çağrı Alma Sistemi Kuruluyor

ACİL SERVİSLERİ İZLEMEK İÇİN KAMERA VE ÇAĞRI ALMA SİSTEMİ KURULUYOR

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için "kırmızı ışık" projesi başlattı. Acil servisleri 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

Tarih : 21 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Acil Servisleri İzlemek İçin Kamera Ve Çağrı Alma Sistemi Kuruluyor(5.5/10)4

Sağık Bakanlığı, hastane acil servislerindeki sorunlara anında müdahale etmek ve yoğunluğu azaltmak için "Kırmızı Işık" projesi başlattı. Acillerdeki yoğunluğu anında tespit edebilmek için ülke genelindeki tüm hastanelerin acil servislerine kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

24 SAAT TAKİP

Sistem kurulumunda öncelik, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislere verildi. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı'na, müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat esasıyla iletilecek. Yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecek. Hekim takviyesi yapılmasını sağlayacak.

BAŞKA HASTANEYE SEVK

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre acil serviste bekleyen, yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işleyecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu, en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00'e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00'e kadar hizmet verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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